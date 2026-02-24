Enero de 2026 se suma al ranking histórico de pernoctaciones en Salamanca capital

La capital salmantina vuelve a alcanzar un nuevo liderato. De nuevo enero ha vuelto a ser el mes con mayor número de pernoctaciones en Castilla y León, por eso este primer mes del año 2026 se suma al ranking histórico de la ciudad del que forman parte los meses de enero de 2020 y 2025.

Fuentes municipales, a través de la encuesta de ocupación hotelera revela que este mes de enero se alcanzaron los 35.724 viajeros en Salamanca: 23.661 procedentes de otros puntos de España y 12.063 de procedencia internacional.

La estancia media durante enero de 2026 se sitúa en las 1,7 noches, mientras que la cifra de viajeros representa el 75,80% de los totales llegados a la provincia.

Según estas cifras, Salamanca mantiene el puesto de líder en viajeros y pernoctaciones en Castilla y León, con una representación del 13,93%.