Enfado de viajeros salmantinos por un retraso de dos horas en el tren Barcelona-Salamanca: "No nos han explicado los motivos"

Una nueva incidencia en un tren hace que los viajeros de Salamanca vuelvan a verse afectados. En este caso, una de las personas afectadas, salmantino, se ha puesto en contacto con este medio para notificar el problema al que han tenido que enfrentarse esta tarde del lunes 18 de agosto muchos más salmantinos como él por una incidencia que ha surgido en la ruta Barcelona-Salamanca y que dice, "ha provocado que haya llegado dos horas más tarde de lo previsto".

Según indica este usuario, el tren 632 procedente de Barcelona debería de haber salido de allí a las 17:00 horas, sin embargo no ha salido hasta las 19:00 horas. Este usuario que cogía el tren en la estación de Valladolid manifiesta que "nadie nos ha informado de qué estaba pasando. No sabemos el motivo real por el que hemos sufrido un retraso de dos horas". Asegura que no ha llegado hasta las 20:45 horas a Salamanca y que en la estación de Valladolid se le indicaba que no se había informado del retrado ni de la nueva hora de salida porque "estaba estropeado el sistema de megafonía".

Ante este hecho, señala que "es una vergüenza que se tenga tan poca consideración con los pasajeros".