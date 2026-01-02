Las enfermeras de Castilla y León piden medidas eficaces contra las agresiones y reforzar el personal ante un panorama "incierto"

Las enfermeras de Castilla y León piden a la Consejería de Sanidad que "redefina" su estrategia para reducir las agresiones en el sistema sanitario regional. Alegan que debe ser una prioridad "estructural, sostenida en el tiempo y basada en datos actualizados, coordinación institucional, con un registro más abierto, transparente y con respuestas ágiles", según unas declaraciones recogidas este jueves por la agencia Europa Press.

Sanidad aún no ha publicado las cifras globales de las agresiones registradas durante 2025, lo que "dificulta" la adopción de medidas "eficaces" de prevención y de protección para los sanitarios. "La última reunión se celebró en el mes de julio con datos correspondientes al año anterior, y este finaliza sin una nueva convocatoria", denuncian.

También solicitan a la Administración autonómica que priorice las políticas de refuerzo en personal y recursos ante un panorama "incierto". El déficit de 6.000 enfermeras en la Comunidad "representa uno de los mayores desafíos para el sistema sanitario" regional y la Ley de medidas extraordinarias para impulsar la provisión estable y permanente de puestos sanitarios de difícil cobertura no lo resuelve "a medio plazo". Aún así, dicen valorar la normativa.