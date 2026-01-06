Las enfermeras escolares, asignatura pendiente para fomentar la salud infantil entre escolares salmantinos

España vive una gran falta de enfermeras escolares desde hace años, algo de lo que han alertado diferentes sindicatos y que ha incrementado la desigualdad en la salud de niños y niñas, según ha destacado ‘BMC Nursing’, y que ha recogido Europapress.

Del mismo modo, el estudio ha indicado que, a pesar de haber satisfacción con la labor de las enfermeras escolares, aún existe demanda de las mismas para implantar esta figura en los centros escolares españoles.

Asimismo, al haber este déficit entre las profesionales, hace que en España no se cumpla con las exigencias internacionales y las normas con respecto a laa ratio de enfermeras escolares por alumno.

Según ha destacado Florentino Pérez, presidente del Consejo General de Enfermería, "este estudio constata una vez más la importancia de contar con enfermeras escolares en todos los centros educativos de España. Hablamos de inversión en la salud de la población más joven y en prevención”.

Por otro lado, también se ha hecho hincapié en que las enfermeras no solo pueden evitar ciertas complicaciones actuando rápidamente, sino que podrían educar a los propios jóvenes para saber qué hacer en caso de tener una emergencia sanitaria.

Por último, los investigadores no solo han destacado la existencia de enfermeras que tendrían que estar contratadas en el propio centro sanitario, sino que en España existen tres tipos de contratos que podrían llegar a complicar la implantación de las mismas, como enfermeras con contratos de exclusividad, que trabajan en una única escuela; las itinerantes, ejerciendo su labor en varias escuelas, y las ocasionales, llamadas directamente por el colegio.