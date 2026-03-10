Enfermeras y fisioterapeutas denuncian sufrir vulneraciones en su derecho a la conciliación familiar y laboral
Por el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Sindicato de Enfermería ha alzado la voz por los sectores sanitarios "más femeninos"
El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado públicamente, por el pasado Día Internacional de la Mujer, que en los sectores más femeninos como enfermería o fisioterapia están sufriendo “una vulneración constante en el derecho a la conciliación laboral, personal y familiar”.
De este modo, han indicado que la situación ha perjudicado constantemente a poder desarrollar una vida tanto en lo profesional como en lo laboral. Por eso mismo, desde el sindicato llaman a cumplir el marco legal que reconoce esto mismo.
Del mismo modo, han indicado que las principales causas de que se produzca esto son los trabajos a turnos, los cambios de planificación a última hora, los contratos precarios y la falta de sustituciones.
Por otro lado, no culpan solamente a las instituciones públicas, sino que también a las privadas donde llegan a “sobrecargar” a los profesionales. También han recordado que esto repercute directamente en la salud del paciente donde el cansancio en algunos casos del día a día podría repercutir en la salud asistencial.
Así pues, se busca que la jornada de 35 horas sea algo generalizado, así como el derecho a la desconexión digital, que haya un Plan de Conciliación, exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años, embarazadas o también personas en riesgo durante la lactancia.
