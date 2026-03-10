Enfermeras y fisioterapeutas denuncian sufrir vulneraciones en su derecho a la conciliación familiar y laboral

El Sindicato de Enfermería SATSE ha denunciado públicamente, por el pasado Día Internacional de la Mujer, que en los sectores más femeninos como enfermería o fisioterapia están sufriendo “una vulneración constante en el derecho a la conciliación laboral, personal y familiar”.

De este modo, han indicado que la situación ha perjudicado constantemente a poder desarrollar una vida tanto en lo profesional como en lo laboral. Por eso mismo, desde el sindicato llaman a cumplir el marco legal que reconoce esto mismo.

Del mismo modo, han indicado que las principales causas de que se produzca esto son los trabajos a turnos, los cambios de planificación a última hora, los contratos precarios y la falta de sustituciones.

Por otro lado, no culpan solamente a las instituciones públicas, sino que también a las privadas donde llegan a “sobrecargar” a los profesionales. También han recordado que esto repercute directamente en la salud del paciente donde el cansancio en algunos casos del día a día podría repercutir en la salud asistencial.

Así pues, se busca que la jornada de 35 horas sea algo generalizado, así como el derecho a la desconexión digital, que haya un Plan de Conciliación, exención de turnos nocturnos para mayores de 55 años, embarazadas o también personas en riesgo durante la lactancia.