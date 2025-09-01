Enfermería reclama más plazas de salud mental para afrontar la “pandemia del futuro” desde la infancia

El Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación de Enfermería de Salud Mental (AEESME) han instado este lunes a las administraciones públicas a aumentar significativamente el número de plazas de formación especializada en enfermería de salud mental, alertando de que la actual oferta —356 plazas para la convocatoria de 2026— es “insuficiente” para abordar el creciente problema de salud mental en la población.

La petición coincide con la celebración del Día Internacional de la Enfermería de Salud Mental, en el que ambas organizaciones han advertido del impacto que los trastornos mentales están teniendo ya desde edades tempranas, subrayando la importancia de una intervención integral desde la infancia para prevenir futuros problemas en la edad adulta.

Una oferta “irrisoria” frente a una demanda creciente

Tanto el CGE como la AEESME han calificado de “irrisoria” la cifra de plazas ofertadas por el Ministerio de Sanidad, y han denunciado que la falta de profesionales especializados afecta a todas las comunidades autónomas, dificultando el acceso a cuidados adecuados y de calidad en salud mental.

“El Ministerio de Sanidad sabe perfectamente el punto en el que está la salud mental ahora mismo. Por eso, tener profesionales formados y especializados que puedan prevenir, dar pautas y ayudar a la población debería ser una obligación”, ha señalado el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, quien ha definido la salud mental como “la pandemia del futuro”.

Según datos estimados por el CGE, uno de cada tres españoles sufre algún problema relacionado con la salud mental, cifras que califican como “alarmantes” y que exigen una respuesta estructural desde el sistema sanitario.

Prevención desde la infancia: una cuestión de salud pública

Desde el CGE insisten en que es fundamental abordar la salud mental desde la infancia y eliminar el estigma social que aún rodea a estas patologías. “La salud mental tiene que ser visible desde el principio. Nadie cuestiona a quien dice tener un dolor de muelas, entonces ¿por qué sí se juzgan las enfermedades mentales?”, ha expresado Pérez Raya.

En la misma línea, la vocal de Salud Mental del CGE, María del Mar García, ha recordado que la labor de las enfermeras especialistas no se limita al tratamiento, sino que abarca también la prevención, detección precoz y promoción de hábitos saludables, lo cual requiere una formación específica.

“Pirámide invertida” y escasez de profesionales

El presidente de la AEESME, Francisco Megías, ha criticado que, a pesar del aumento progresivo de plazas para psiquiatras y psicólogos, el número de enfermeras especialistas en salud mental permanece estancado desde la reforma psiquiátrica, generando una “pirámide invertida” en la que la mayor demanda —los cuidados— cuenta con menos recursos humanos.

Megías también ha denunciado que muchas comunidades recurren habitualmente a contratar enfermeras generalistas para cubrir plazas de salud mental, lo que, según ha indicado, “provoca un deterioro en la calidad asistencial”. “No sería aceptable que se contratase a un ginecólogo para sustituir a un psiquiatra, y con la enfermería ocurre lo mismo”, ha ejemplificado.

Salud mental infantil: clave para la prevención

Tanto CGE como AEESME han coincidido en destacar que la intervención temprana en salud mental tiene efectos directos en el desarrollo emocional de los menores. “Fortalecer el ánimo, la personalidad y el autoconcepto de los niños ayuda a prevenir futuras patologías, adaptadas siempre a su contexto individual”, ha indicado Megías.

Asimismo, ha señalado que el estilo de vida actual, marcado por el estrés, el aislamiento o el pluriempleo, agrava la situación, aunque también ha contribuido a una mayor visibilidad del problema, especialmente tras la pandemia.