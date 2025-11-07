La enfermería del servicio de medicina Preventiva, motor de las jornadas sobre vigilancia y control de infecciones en Salamanca

Este viernes, Salamanca acogerá las jornadas “Vigilancia, prevención y control de infecciones: la enfermería, pilar del cuidado seguro”, un encuentro que busca dar visibilidad al papel esencial de las enfermeras en la prevención y control de infecciones en los distintos ámbitos sanitarios.

El evento contará con la participación del equipo de enfermería del Servicio de Preventiva del Hospital de Salamanca, que ha formado parte del comité organizador. Este equipo, compuesto por tres enfermeras y una supervisora, desarrolla una labor estratégica y transversal en la vigilancia, control y prevención de infecciones, garantizando la seguridad del paciente y la calidad asistencial.

“Desde nuestro marco competencial, las enfermeras trabajamos con una visión integradora de la asistencia y los cuidados, contribuyendo no solo a la seguridad del individuo, sino también a la de la sociedad en general”, destacan desde el equipo de enfermería de Medicina Preventiva.

Entre las competencias de la enfermería preventiva se encuentran el programa de observación y formación en higiene de manos, la supervisión de la bioseguridad ambiental, la implementación de precauciones especiales y la participación en programas de inmunización dirigidos a pacientes inmunodeprimidos o pertenecientes a grupos de riesgo, reafirmando su papel como referente en la protección de la salud.

El programa de la jornada incluye la participación de reconocidos profesionales en diversas mesas temáticas. Tras la inauguración a las 9:30 h, a cargo de María José de Vega (Presidenta del encuentro) e Itziar Lanzeta (Presidenta de SOCINORTE), se desarrollarán ponencias sobre vigilancia epidemiológica y vacunas, calidad y seguridad del paciente, sistemas y métodos en prevención y control de infecciones, y el futuro de la especialidad. La clausura estará dirigida por Verónica Sánchez Romero, Directora de Enfermería del Hospital Universitario de Salamanca.

Estas jornadas se presentan como una cita imprescindible para poner en valor el liderazgo enfermero en la seguridad del paciente y promover el intercambio de conocimiento entre profesionales comprometidos con la mejora continua de la asistencia sanitaria.