Enrique Mora, nombrado felicitador de María Santísima de la Caridad y del Consuelo por la Hermandad de Jesús Despojado

La Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental, Mercedaria y de Penitencia de Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y María Santísima de la Caridad y del Consuelo ha designado a su director espiritual, el Rvdo. P. D. Enrique Mora González, OdeM., como felicitador de la Santísima Virgen para este año.

La tradicional Felicitación a María Santísima de la Caridad y del Consuelo se celebrará el domingo, 7 de diciembre, a las 18:00 horas, en la iglesia parroquial de San Sebastián, sede canónica de la hermandad. El acto tendrá lugar durante la veneración pública en solemne y devoto besamanos a la imagen titular.

Enrique Mora González (Herencia, Ciudad Real, 1977) es sacerdote profeso de la Orden de la Merced. Actualmente ejerce como Comendador del Convento de la Merced de Salamanca y compagina esta responsabilidad con la dirección espiritual de la Hermandad de Jesús Despojado. Licenciado en Estudios Eclesiásticos por la Universidad Pontificia de Salamanca y doctor en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana, su trayectoria dentro de la Orden se ha caracterizado por el servicio, la docencia y la investigación.

Ha desempeñado cargos como rector del estudiantado mercedario en Salamanca, consejero y administrador de la Provincia de Castilla, y secretario del Instituto Histórico de la Orden de la Merced. En el ámbito académico, ha centrado su trabajo en el estudio histórico del carisma redentor de la Orden y en la historiografía mercedaria, siendo autor de numerosas publicaciones especializadas y ponente en diversos foros.

La celebración de la Felicitación se enmarca en el espíritu del Magníficat: “Desde ahora me felicitarán todas las generaciones” (Lc 1, 48). Con este acto, la Hermandad de Jesús Despojado renueva su devoción a María y cumple la profecía de la Virgen, siguiendo las palabras del Papa Benedicto XVI: “Al alabar a María, la Iglesia no inventa algo nuevo, sino que responde a la profecía inspirada por el Espíritu Santo”.