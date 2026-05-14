Las entidades sin ánimo de lucro tendrán ayudas para contratar desempleados

La entidades sin ánimo de lucro podrán tener ayuda para la contratación de personas desempleadas, preferentemente las que sean beneficiarias de la Renta Garantiza de Ciudadanía y del Ingreso Mínimo Vital.

Las entidades podrán recibir una subvención de 10.000 euros por cada contrato que se formalice a jornada completa durante una duración mínima de seis meses.

La Junta tiene para estas ayudas un presupuesto total de 900.000 euros, que estarán cofinanciados al 60 % por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+). Esta cuantía podrá ampliarse hasta en un 100 % adicional en función de las solicitudes presentadas. De este modo, se prevé incentivar la contratación de, al menos, 90 personas en situación de desempleo, estimándose que, aproximadamente, el 22 % de estos contratos logren consolidarse como empleo estable a largo plazo.

Las personas contratadas deberán centrarse en áreas estratégicas para el bienestar de la ciudadanía, valorándose, por este orden, los proyectos relacionados con los servicios sociales y la atención a la dependencia; las actividades vinculadas a la economía circular, el medio ambiente o la digitalización; los proyectos culturales; y finalmente, el resto de actividades, siempre que tengan interés general y social.

Por otra parte, los proyectos de las entidades sin ánimo de lucro que se desarrollen en pueblos de menos de 5.000 habitantes contarán con una puntuación adicional. El objetivo de la Junta con esta medida es favorecer la dinamización económica, fortalecer el tejido social y contribuir a fijar población en el medio rural.

Podrá presentarse una solicitud por entidad, para un único proyecto y un máximo de 10 contratos. Las entidades interesadas disponen de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde este viernes, para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León.