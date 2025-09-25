Entra en vigor el incremento salarial para 6.000 docentes con más de 20 años de antigüedad

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este jueves el acuerdo alcanzado el pasado 22 de septiembre entre la Consejería de Educación y los sindicatos CSIF, ANPE, STECyL-i, UGT y CCOO para la mejora de las condiciones laborales del personal docente de centros públicos no universitarios de Castilla y León, que incluye el incremento salarial para 6.000 docentes con más de 20 años de antigüedad.

Según informaron el día de la firma del acuerdo tanto la Junta como los sindicatos, la mejora retributiva para los docentes con más de 20 años de antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal irá de 1.050 a 2.100 euros anuales a través del componente de formación permanente, los denominados sexenios.

Por su parte, con el acuerdo, el profesorado itinerante del medio rural verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. Además, los equipos directivos de los colegios rurales agrupados (CRA) verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El acuerdo recoge también, según la Agencia Ical, la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia. Otro de los aspectos que se refuerza es la mejora de la atención a la diversidad. En concreto, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.

La subida para los docentes de mayor antigüedad se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del cuarto sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del quinto sexenio (incrementos de 2.100 euros anuales). De esta manera, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional.

Asimismo, se crearán departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica, y se realizarán las actuaciones necesarias para implementar una aplicación en el Portal de Educación de modo que el personal docente de Castilla y León pueda realizar consultas administrativas.

También se abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado y se incorporará una “importante” mejora de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso, de forma semanal.