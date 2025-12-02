La entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu se retrasa hasta 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en la mañana de este martes 3 de diciembre, durante una entrevista de RTVE, el retraso de la entrada en vigor del sistema de facturación Verifactu hasta el año 2027, tras precisar Hacienda la ampliación de su obligatoriedad en un año.

La entrada en vigor del sistema Verifactu, obligatorio para la facturación de pymes y autónomos, estaba prevista en un principio para el 1 de enero de este 2026 para quienes tributen en el impuesto de sociedades (pymes) y el 1 de julio para el resto (autónomos).

Este sistema obliga ahora a profesionales y empresas a generar un sistema de facturación con un registro que no puede modificarse ni borrarse y que tiene que estar accesible para la Agencia Tributaria, según apunta el periódico El Mundo. Una nueva obligación que supone adaptar los 'software' de facturación para generar como una especie de 'huella digital', lo que viene siendo un registro.