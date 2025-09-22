Entradas para el concierto de Manuel Turizo o el ballet de El Lago de los Cisnes con compras superiores a los 150 euros durante la III Semana del Comercio

El concejal de Comercio, Pedro Martínez ha presentado en la mañana de este lunes 22 de septiembre la III Semana del Comercio que se dará comienzo el próximo lunes 29 de septiembre y que se extenderá hasta el sábado 4 de octubre. El objetivo durante esta semana es “dar protagonismo” e “impulsar” el comercio local, que es, en palabras del concejal, “el motor de empleo de la ciudad que nos importa y queremos cuidarlo y conservarlo”.

Durante estos días habrá una carpa en la que se dará a conocer toda la información sobre el programa ‘SALde Compras’ que recorrerá todos los barrios y calles de la ciudad, donde se obsequiará a todos los usuarios que realicen compras en los comercios adheridos a este programa, cuyo balance ha sido “muy positivo” desde que se puso en marcha el pasado 9 de octubre de 2023 donde “se han producido más de 25 millones de euros en ventas”, en el que la tarjeta ‘SALdeCompras’ evolucionó al programa en el que se ha convertido hoy y de ahí a la semana, la tercer semana de la que podrán disfrutar todos los salmantinos este año.

Esta carpa itinerante servirá además como un punto informativo donde conocer cómo participar, cómo usar la nueva aplicación para dispositivos móviles y cómo canjear entradas para el concierto de Manuel Turizo, con una entrada doble para aquellas compras que sean superiores a 250 euros, así como una entrada para el espectáculo de balley del Lago de los Cisnes y Luli Pampín en compras superiores a 150 euros. Comprando con la tarjeta de ‘SALdeCompras’ se obtiene una gratificación del 6% del total de la compra que se podrá canjear en librerías, gimnasios, servicios municipales, museos, autobús o parkings entre otros.

Cartel de la III Semana del Comercio en Salamanca | Salamanca24horas

Esta carpa estará ubicada en frente del Centro Municipal Victoria Adrados el lunes 29 de 11 a 14 horas y en el parque Lunes de Aguas por la tarde de 17:00 a 20:00 horas; el martes 20 de septiembre se trasladará al Centro de Salud de Garrido Norte y a la avenida de Federico Anaya. El resto de las ubicaciones en los días venidos son las siguientes:

Miércoles, 1 de octubre, estará ubicada en la puerta de acceso al Mercado de San Juan (11 a 14 horas) y en la Puerta de Zamora (17 a 20 horas).

Jueves, 2 de octubre, estará frente al Centro de Salud Alfonso Sánchez Montero, en Pizarrales (11 a 14 horas) y en el parque Picasso (17 a 20 horas).

Viernes, 3 de octubre, se ubicará junto al monumento al Empresario (11 a 14 horas) y en el paseo de Carmelitas, junto a la iglesia de Santa María del Monte Carmelo (17 a 20 horas).

Sábado, 4 de octubre, la carpa estará en la plaza de la Libertad, de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.

Los ciudadanos podrán votar además a un establecimiento que será el que obtenga el reconocimiento del público y que se sumará a los ya seleccionados y que serán reconocidos durante esta III Semana del Comercio. La votación se podrá llevar a cabo a través del siguiente enlace desde este lunes 22 de septiembre hasta el día 30. Todos aquellos que participen entrarán en un sorteo de dos auriculares inalámbrico.

El sábado, 4 de octubre, finalizará esta semana en la plaza de la Libertad con la actividad ‘Vive el Comercio Local con SALdeCompras’, donde todos los salmantinos podrán disfrutar de los productos y servicios que ofrece el comercio local de proximidad que se convertirá en un escaparate en vivo.