Enviar paquetes a través de Correos será más caro a partir de 2026

Correos anuncia que en 2026 subirá el precio del envío en paquetes y cartas, tanto ordinarias como certificadas, así como sellos y tarjetas postales.

El precio aproximado de un paquete de menos de un kilo se pagará a 17,05 euros, un 5,49% más; mientras que se pagará 48,11 euros por los paquetes de más de 20 kilos.

Según recoge la Agencia Europa Press, el paquete internacional de menos de 5 kilos costará 50,7 euros, un 7,42% más, si se envía a Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Gibraltar, Grecia, La Bahía de Guernsey, Irlanda, Italia, Isla de Jersey, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza, Ucrania y Vaticano.

La subida de precios afecta también al envío de cartas ordinarias y certificadas. En el caso de las primeras, aquellas que pesen menos de 20 gramos costarán a partir del 1 de enero 0,96 euros, 7 céntimos más que en 2025, y la internacional inferior a 20 gramos, 2 euros, un 8,11% más. Por su parte, la carta certificada de menos de 20 gramos costará 5,74 euros, un 8,51% más; y la carta certificada internacional del mismo peso, 7,15 euros.

Un 7,87% sube el precio de los sellos necesarios para el envío de cartas y tarjetas postales normalizadas; el paquete azul de menos de un kilo de peso se encarecerá un 5,49%.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado de paso esta propuesta emitida por Correos, resolviendo que estos precios a particulares "cumplen con los requisitos que establece la ley".