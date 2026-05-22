La epilepsia infantil, eje de una jornada sanitaria y educativa en Salamanca

España registra cada año más de 22.000 nuevos casos de epilepsia y casi el 40 % de los diagnósticos se producen en niños y niñas, una realidad que preocupa especialmente a especialistas y asociaciones. Actualmente, se estima que más de 40.000 menores de 14 años conviven con esta enfermedad neurológica en el país.

Con el objetivo de mejorar la información y favorecer la inclusión educativa, el Aula Cultural UNICAJA de Salamanca acogió este jueves la jornada “Conocer la epilepsia nos hace iguales: Epilepsia en el entorno educativo”, organizada por ASPECYL y ASPACE Salamanca junto a entidades sanitarias y educativas.

La cita reunió a profesionales de la salud, docentes, familias e instituciones para abordar cómo actuar ante una crisis epiléptica en el aula y cómo reducir el estigma que todavía rodea a esta enfermedad.

La Dra. María Justel Rodríguez, del Hospital Universitario de Salamanca, destacó que la epilepsia “es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en la infancia” y advirtió de que, además del impacto médico, puede afectar al bienestar emocional, social y escolar de los menores.

Durante el encuentro también se presentó la campaña nacional “Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales”, destinada a centros educativos de toda España para ofrecer herramientas al profesorado y fomentar entornos escolares más seguros e inclusivos.

Desde ASPECYL insistieron en que la educación y la información desde edades tempranas son fundamentales para normalizar la convivencia de los niños y niñas con epilepsia y acabar con los prejuicios asociados a la enfermedad.