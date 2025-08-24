Epilepsia: qué hacer y qué no hacer en caso de convulsión

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha lanzado una campaña de concienciación con consejos básicos para saber cómo actuar ante una crisis epiléptica, una situación médica que puede ocurrir de forma inesperada y en cualquier lugar.

SEMES recuerda que la actuación de quienes están cerca del paciente en el momento de la crisis es fundamental. Por ello, ofrece una serie de indicaciones prácticas para asistir a una persona que sufre una convulsión, evitando acciones que podrían poner en riesgo su salud.

Entre las principales recomendaciones, destacan:

No introducir alimentos ni bebidas en la boca del afectado mientras no recupere completamente la consciencia.

No administrar medicamentos orales durante la crisis.

Aflojar ropa ajustada, como cinturones o corbatas, y proteger el entorno para evitar golpes o lesiones.

Una vez finalizada la crisis, colocar al paciente de lado y permanecer a su lado hasta su recuperación.

Si la crisis se prolonga más de cinco minutos, se repite o es la primera vez que ocurre, es fundamental llamar al 112 para recibir asistencia médica urgente.

Desde SEMES subrayan que estas recomendaciones pueden ser cruciales para prevenir complicaciones y mejorar el pronóstico del paciente hasta la llegada de los servicios de emergencia.