‘Equipo @’, el grupo especializado de la Guardia Civil de Salamanca que busca tu dinero cuando te estafan por Internet

“Hola mamá, mi teléfono se ha roto, este es mi número nuevo”. “Hay un problema con tu cuenta, va a ser bloqueada. Haz clic en el siguiente enlace para solucionarlo”. “Llamo de su banco, hay un problema con su cuenta y necesito revisar con usted algunos datos”. Seguro que alguna vez ha recibido una llamada o un mensaje en su móvil con alguna de estas frases. Son estafas y, a pesar de toda la información y las alertas contra ellas, hay personas que siguen cayendo.

Para luchar contra estos ciberdelincuentes en la Comandancia de la Guardia Civil de Salamanca se encuentran los guardias civiles especializados que conforman el ‘Equipo @’.Profesionales que trabajan para detener a estos modernos delincuentes que se esconden tras una pantalla de ordenador y recuperar el dinero estafado a sus víctimas. Algo que no es fácil, sobre todo porque los delitos cibernéticos se han multiplicado en los últimos años y muchos delincuentes operan desde el extranjero.

“En los últimos cuatro años se han incrementado un 200 por cien los delitos telemáticos”, asegura Miguel Ángel Pazos, responsable del ‘Equipo @’ en Salamanca. Su trabajo empieza en cuanto se registra una denuncia por estafa que supere más de 400 euros. “La Comandancia tiene establecido un protocolo que comienza en cuanto un puesto de la Guardia Civil recibe una denuncia. Si hay un número de cuenta destinataria del dinero, lo primero que hace el puesto es solicitar el bloqueo preventivo de la cuenta para evitar que el dinero se pueda extraer”, asegura. Por eso es fundamental poner la denuncia inmediatamente ya que desde el propio cuartel pueden bloquear la cuenta del estafador y evitar que el dinero vuele. “El tiempo es primordial”, asegura Pazos. “Si te estafan hoy no se puede esperar al día siguiente para poner la denuncia. Puede que el dinero ya haya volado”, afirma.

Por este motivo es también recomendable que si vives en una demarcación de la Guardia Civil denuncies en el cuartel ya que piden el bloqueo de la cuenta de forma inmediata.

Pero ¿cuáles son las principales estafas telemáticas que se dan en Salamanca?

Según el responsable del ‘Equipo @’ en la provincia sigue habiendo víctimas de timos de smishing, que son los mensajes que te llegan al móvil y al pinchar en el enlace te lleva a una página falsa donde captan tus contraseñas, el número de tu tarjeta, … Pazos recuerda una operación especialmente importante en la que los agentes salmantinos participaron con el EDITE, Equipo de Investigación Tecnológica, y que los llevó hasta Barcelona. La operación se saldó con varios detenidos, todos chicos jóvenes, que desde su casa estafaron más de 900.000 euros a personas en todo el país. También han trabajado en casos de vishing, que es una estafa a través de una llamada de voz en la que el estafador se hace pasar por otra persona para que le des tus datos personales.

“Estos son los delitos más habituales. Hubo una temporada en la que se hizo mucho hincapié alertando a la población desde redes sociales y medios de comunicación y bajó el nivel de esos delitos, pero ahora ha vuelto a repuntar”, asegura Pazos. Además, reconoce que «en Salamanca estamos teniendo también la estafa que denominamos hijo en apuros. Es el mensaje que llega al móvil y que dice algo así como ‘Hola mamá, mi teléfono se ha roto, este es mi nuevo número, envíame un WhatsApp». Después te piden dinero. Meten presión a los padres para que se bloqueen y no digan, voy a llamar a comprobar que es verdad”. Asegura que es otro tipo de estafa que está repuntando y recuerda la última denuncia que les ha llegado, una estafa de dos transferencias de dos mil euros cada una.

Otra estafa es la denominada BEC (Business Email Compromise o Compromiso de Correo Electrónico Empresaria) Se trata de una estafa a través del correo electrónico consistente en suplantar la identidad de una persona y modificar por ejemplo las facturas que se envían cambiando el número de cuenta, lo que hace que la transferencia llegue al estafador en lugar de a la empresa que ha prestado el servicio. “Es una estafa más elaborada y difícil de investigar y esclarecer”, asegura Miguel Ángel Pazos que afirma que hay casos en investigación con cantidades importantes de dinero, aunque también puede darse en pequeñas empresas o autónomos. “Lo mejor es utilizar la forma antigua para evitarlo. Si tu llevas tiempo trabajando con una empresa y te cambian el número de cuenta lo mejor es llamar y confirmarlo, porque es una estafa que tarda más en detectarse y es más complicado de esclarecer”. Para evitar este tipo de estafa los miembros del ‘Equipo @’ dan charlas a los empresarios con el fin de que sepan cómo actuar.

Otra de las estafas cibernéticas más habituales son las relacionadas con las criptomonedas. “Las estafas de inversiones en criptomonedas son nuestra criptonita”, reconoce el responsable del ‘Equipo @’. “Son muy complicadas de esclarecer y de recuperar el dinero. Muchas son empresas chinas y no colaboran”, asegura.