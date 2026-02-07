El equipo de fútbol de Salamanca donde el deporte se vive como oportunidad de inclusión social

Equipo de la Escuela Santiago Uno que juega en una liga de futbol amateur de Futormes

Son muchas las asociaciones que luchan en Salamanca por integrar a aquellas personas en riesgo de exclusión social. Entre todas ellas, vamos a hablar sobre la Escuela Santiago Uno y su equipo de fútbol en el que participan los jóvenes a los que ayudas, además de gente cercana.

Compiten en Futormes, en la liga para fútbol amateur, desde la temporada 24/25, estando en la escuadra tanto los jóvenes alumnos que realizan todas las clases y cursos que facilita la Escuela Santiago Uno, como amigos, hermanos o primos que siempre han aportado en la causa.

Según ha indicado Antonio Herrero, uno de los educadores sociales, a SALAMANCA24HORAS: “Este equipo se formó con la intención de hacer un equipo inclusivo en el que los chicos puedan utilizar el fútbol como un ocio saludable, junto a sus educadores y personas ajenas a la casa”.

Por otro lado, cabe destacar que en muchas ocasiones los jóvenes no tienen oportunidad de practicar deporte, lo que hace que por medio de este equipo puedan sentir ese compañerismo futbolístico, además de ser autosuficientes en un entorno grupal.

De este modo, se hace un equipo inclusivo, donde se comparte tiempo entre alumnos, educadores y familiares dando una oportunidad única para todas aquellas personas en riesgo de exclusión social.