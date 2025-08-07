El equipo del hospital de Salamanca que promueve la lactancia materna como pilar fundamental en la salud de los recién nacidos

El hospital de Salamanca ha trabajado durante muchos años para dar un servicio de calidad a los recién nacidos en el propio Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, un objetivo que se lleva persiguiendo durante un largo tiempo y donde se ha conseguido brindar salud y felicidad tanto a los neonatos como a los familiares, en especial a las madres de los mismos.

Dos de las áreas encargadas de que el proceso que se lleve a cabo tenga la mayor eficacia posible a través de la ciencia y estudios contrastados, son tanto el Comité de Lactancia Materna de Salamanca, cómo los encargados de que llegue a buen puerto la Guía de Buenas Prácticas, donde se aunan fuerzas para conseguir fortalecer, en todo momento, las defensas internas de los bebés.

Primeramente, comenzaremos hablando del Comité de Lactancia Materna, donde se incluye tanto a la Atención Primaria como a la Especializada. Un grupo compuesto por un total de 21 profesionales del ámbito que se compone de médicos, enfermeras, matronas, pediatras, ginecólogos, anestesistas, fisioterapeutas, TCAEs, personal de la UCI pediátrica y cirujanos pediátricos.

De este modo, se hace partícipe a todo el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León con un equipo multidisciplinar en el que todos apoyan proyectos destinados a la lactancia en cualquiera de los niveles en los que se da este tipo de asistencia. Además, y como explicaba Monste Rodríguez, secretaria del comité, se realizan formaciones periódicas que están basadas en evidencias científicas de cara a mejorar con el tiempo.

Con respecto a la Guía de Buenas Prácticas, Apolonia Poyo, su responsable, ha explicado en qué consiste, siendo un programa internacional que surgió en Ontario, Canadá, y donde el hospital de Salamanca fue seleccionado en una convocatoria competitiva que se realizó en 2023 y en la que se presentaron una gran cantidad de complejos asistenciales.

Además del centro sanitario de la capital del Tormes, también se unió el de León y el Río Hortega de Valladolid. En el propio CAUSA, además de esta Guía, también existen las de Prevención de Maltrato a la Mujer, en Urgencias, y la de Prevención de Caídas, lo que hace que durante los próximos tres años se puedan llevar a la práctica con los propios pacientes estos manuales, garantizando cuidados básicos con una actualización cada cinco años a través, siempre, de la evidencia científica y estudios contrastados.

Cabe destacar que la Guía de Buenas Prácticas en Lactancia Materna se aplica en diferentes áreas del hospital de Salamanca, como son paritorio, obstetricia, ginecología y neonatos, donde se dan una serie de recomendaciones para que la propia madre siempre tenga la última palabra en todo momento. Eso sí, el personal del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca se encarga de que la misma conozca de primera mano los beneficios que puede llegar a tener este tipo de acciones.

Entre las recomendaciones que se encuentran en esta Guía son varias. Una de estas es el contacto piel con piel en el momento inmediato en el que se da a luz, incluso antes de cortar el propio cordón umbilical. Otra sería la lactancia según las señales de hambre que dicte el bebé ,en vez de estipular una serie de horas, lo que favorece la salud del mismo.

Del mismo modo, en la propia Guía viene especificado que el acompañamiento tiene que ser continúo, siendo siempre una persona de confianza de la madre, que es la que elige quién quiere que esté con ella. También se trabaja en el fomento del apego y de la propia lactancia, con los beneficios que esta tiene para, por ejemplo, reforzar las defensas del bebé.

Las actuaciones que se hacen desde el propio hospital de Salamanca, con su comité de área dedicado a la lactancia materna, son muy relevantes para la salud del recién nacido, por lo que se cuida a la madre desde el ingreso hasta la salida del hospital, pasando por el paritorio, y con diferentes preguntas donde se llega a conocer cuál es la intención de alimentar al neonato. De este modo, se conoce si la madre quiere amamantar o no al bebé. Dentro de toda esta información, también se indica la importancia del contacto piel con piel y, sobre todo, que se conozcan los beneficios y cualquier riesgo que pueda haber con cualquier método utilizado. Además, y como explican las responsables de la Guía y del comité, se respeta en todo momento la decisión de lo que quiera realizar la familia.

Algo que han destacado tanto Monste como Apolonia es el obligado cumplimiento de la IAN, la Iniciativa de Asistencia en el Nacimiento y la Lactancia, que está firmada además por todos los profesionales que integran este servicio para que así se respete en todo momento el código deontológico. Por otro lado, se garantiza la propia formación de los profesionales, tanto en la teoría como en la práctica, según viene estipulada en la IAN.

Las diferentes actividades que se realizan desde ambos servicios también ponen de manifiesto la gran relevancia y la importancia que adquiere la lactancia materna para el propio CAUSA, donde el pasado miércoles, 6 de agosto, se procedió a una lectura de manifiesto para reafirmar el compromiso con este método de alimentación del bebé; así como del 6 al 12 de octubre, donde se impartirán charlas sobre esta temática; o, por último, la guinda del pastel, cuadno el próximo 6 de noviembre la II Jornada Regional en investigación en Lactancia Materna reunirá a 300 profesionales de Castilla y León en la ciudad con una invitación abierta a esas madres que quieran asistir con sus bebés y tener todo tipo de información de primera mano.