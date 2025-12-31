El equipo de SALAMANCA24HORAS les desea un Feliz Año 2026

Desde Salamanca24horas les deseamos un Feliz 2026, un nuevo año que esperemos esté plagado de sueños, ilusiones y propósitos. A lo lejos, ya se vislumbra 2025, marcado por los incendios del verano que han azotado Salamanca y la región, y que deseamos que queden atrás con la entrada de este Año Nuevo con las medidas tomadas, contratando a ese ansiado personal fijo los doce meses del año.

Entra un 2026 en que las elecciones autonómicas marcarán el rumbo de la comunidad, con un panorama social que tendrá como punto fijo la subida del Salario Mínimo Interprofesional y el futuro acuerdo al que tendrán que llegar Ministerio de Trabajo, patronal y sindicatos.

No podemos olvidar que este Año Nuevo tiene que traer la unión entre los hermanos españoles, divididos como nunca por las ideas políticas y que se espera que de la mano se pueda ascender a una sociedad en la que el resplandor de un buen futuro pueda guiar cada uno de nuestros caminos.

Además, entra un año en el que esperemos que coja la estela del anterior en cuanto a disminución de accidentes mortales de tráfico, bajando el pasado año con respecto al 2024 y que se ha saldado, lamentablemente, con 13 víctimas mortales.

Eso sí, desde un lugar más alto y descansando en paz, continuarán acompañándonos todos ellos en un 2026 que promete mantener medidas sociales como los bonos en el transporte público, una posible financiación en los viajeros recurrentes en las autovías o la revalorización del salario de cara a afrontar la subida del coste de la vida.

Por un Nuevo Año en el que no nos olvidemos de pensar por nosotros mismos y que no utilicemos la Inteligencia Artificial para el día a día, que tengamos claro que solamente tiene que ser una compañera de ayuda y no un recurso utilizado para todos los ámbitos vitales.

Se deja atrás un año en el que el covid ha tenido poca presencia y donde la gripe ha llegado antes de tiempo, ya en noviembre, pero donde se ha conseguido reforzar la asistencia sanitaria a pesar de las innumerables protestas del sector, que unido ha conseguido superar toda barrera interpuesta.

Se brinda también por un año en el que el Estatuto Marco pueda llegar a buen puerto y donde el personal sanitario llegue a acuerdos con el Gobierno de España, tanto por unas condiciones laborales dignas, como por el bien de la propia sociedad.

La salud física es mucho, pero en otras tantas ocasiones la salud mental lo es aún más, por lo que se brinda por un 2026 donde se siga visibilizando cuidar la misma, luchando contra los casos de acoso escolar y ciberbullying, y consiguiendo poner en manos de la ciudadanía estrategias reales que ayuden a paliar esta problemática.

Para este año se pide también una vivienda digna, donde se afronta con una gran preocupación social y donde la regulación de las viviendas turísticas ha copado titulares, sobre todo en grandes ciudades con tremenda belleza como es Salamanca.

En tierras lejanas, los conflictos siguen marcando el día a día de muchas personas, con las guerras que ya se han llevado la vida de miles de civiles, entre ellos muchos niños, y que con la entrada de este 2026 se espera que de una vez por todas se solucione.

Es momento de darnos la mano los unos a los otros, de mirar a los ojos a la persona que tenemos enfrente, es hora de dar cariño y de recibirlo como se merece, pero siempre con medidas desde arriba que ayuden al ciudadano y que dividan lo menos posible a la sociedad. Entra un año con el objetivo primero de avanzar en unidad para comenzar un 2026 con buen pie, por todo lo alto y con la esperanza de cumplir todas las metas posibles.

Es momento de daros a vosotros las gracias, a los grandes protagonistas de nuestro día a día, por seguir deseando que nos acompañéis en este 2026 y que sigáis apostando por Salamanca24horas en los hechos más relevantes en la capital del Tormes y en la provincia.

El equipo de SALAMANCA24HORAS.COM os desea un Feliz Año 2026