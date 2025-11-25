El ERE de Telefónica afecta en Salamanca a un mínimo del 15 por ciento de la plantilla

Telefónica ha propuesto en España un ERE que afectaría a 5.319 personas en Telefónica España, Móviles, Soluciones y Movistar+, un problemas que dejaría a miles de personas sin empleo y donde la decisión ya estaría tomada a falta de saber el número de personas que se verían afectadas en Salamanca. Sobre las 17:00 horas, esta cifra ascendía hasta las 6.088 personas.

En datos facilitados por Europapress, y teniendo en cuenta el conjunto nacional, en un prinicpio el ERE se iba a dar para el 41,04 por ciento de Telefónica España, el 31,34 por ciento en Telefónica Móviles, el 23,89 por ciento en Telefónica Soluciones y, finalmente, el 32,45 por ciento en Movistar+. Finalmente, el número se divide de esta forma: 3.649 personas para Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892); 1.124 en Telefónica Móviles (31,34% sobre una plantilla total de 3.587); 267 en Telefónica Soluciones (23,89% sobre una plantilla total de 1.118); 297 en Movistar+ (34,53% sobre una plantilla total de 860); 140 en Telefónica Global Solutions (21,94% sobre una plantilla total de 638), 233 en Telefónica Innovación Digital (23,46% sobre una plantilla total de 993) y 378 en Telefónica S.A (un 32,58% sobre una plantilla total de 1.160).

Según ha podido saber SALAMANCA24HORAS en conversaciones con CCOO, la plantilla total que opera en Salamanca es de casi 40 personas, por lo que se verían afectadas por este ERE un mínimo de seis personas, dependiendo de la edad a la que se limite, un 15,8 por ciento del total de la misma.

Lo que sí se tiene claro es que afectará a aquellos trabajadores nacidos en 1969, y en función de los años máximos que se interpongan en el acuerdo con los sindicatos, “se podría llegar a las 15 o 20 personas”, según ha indicado José Antonio Gallego, secretario de CCOO Salamanca.

Del mismo modo, también ha explicado que “el gran grueso de trabajadores se encuentra en Madrid”, pero “si las condiciones son como el ERE que se produjo hace dos años, no serían malas condiciones de despido”.

Cabe resaltar que en 2023 el ERE afectó a 3.412 trabajadores con un coste total de 1.300 millones de euros, en un proceso de ajuste de plantilla que se materializó entre el 9 de enero y el 8 de febrero y donde tuvo como resultado la aceptación del despido por parte de 3.393 personas.

En las próximas horas se actualizarán los datos y se conocerá el número real de afectados en Salamanca.