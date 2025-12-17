La escena salmantina pierde a dos de sus artistas: el guitarrista Ricardo 'Richi' Terán y el baterista Paco García

Jorge Martínez, el alma del grupo Ilegales, falleció el 9 de diciembre a causa de un cáncer. Un día después, le seguía Robe Iniesta. El mundo de la música estaba de luto. Nadie quería asumir que dos de los artistas más influeyentes del rock español no volverían a subirse nunca a un escenario. Casi una semana después, Salamanca lamenta la pérdida de otros dos músicos muy queridos en la escena local.

Este lunes, 15 de diciembre, ha muerto Ricardo 'Richi' Terán, guitarrista de Atrikimburi, grupo de rock y espíritu punk nacido en 1993. Su compañero, Juli Morán, le ha dedicado unas sentidas palabras en las redes sociales: "Fuiste un gran maestro y amigo. Me consuela que la última vez que nos vimos nos despedimos con un abrazo muy largo. Gracias por todo".

Un día después ha fallecido Paco García, baterista que ha grabado con artistas de la talla de Joan Manuel Serrat, Joaquín Sabina y Paloma San Basilio. Suma más de 200 discos como músico de sesión, numerosas giras y colaboraciones con marcas como Yamaha.

Desde Salamanca24horas nos sumamos a las condolencias por su muerte.