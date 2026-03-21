Escena surrealista en la Plaza Mayor: un hombre disfrazado atado a una farola obliga a intervenir a la Policía

Escena surrealista en Salamanca: un hombre disfrazado de torero atado a una farola obliga a intervenir a la Policía

Este sábado por la tarde, vecinos y turistas de la Plaza Mayor han sido testigos de una escena insólita, un hombre disfrazado fue atado a lo alto de una farola durante una despedida de soltero, lo que obligó a la Policía Local a intervenir.

Esta escena ha vuelto a poner de manifiesto los problemas que generan algunas celebraciones de despedidas de soltero en pleno centro histórico.

Salamanca, conocida por ser un destino habitual de despedidas, ve cada año cómo, con la llegada de la temporada alta, aumentan este tipo de incidentes que causan molestias a vecinos y turistas.

Cabe recordar que subirse a farolas o utilizar cualquier elemento del mobiliario urbano para bromas o celebraciones puede acarrear sanciones económicas. Las infracciones contra la convivencia ciudadana van desde amonestaciones hasta multas de 750 euros o más, sobre todo si se producen daños al mobiliario.

El malestar entre los vecinos del casco histórico no deja de crecer. Ya que inciden en que "los fines de semana, el centro se llena de descontrol" con las despedidas de soltero.