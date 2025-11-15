"Escuchar no debe tener fecha de caducidad": la campaña para pedir a la Junta de Castilla y León que amplíe las ayudas para audífonos y dispositivos auditivos

La Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva Postlocutiva de Salamanca (SADAP) y la Federación de Asociaciones de Familias de Personas Sordas de Castilla y León (FAPAS CyL) han lanzado una contundente campaña en la plataforma Change.org bajo el lema “Escuchar no debe tener fecha de caducidad: la inclusión continúa después de los 26”.

El objetivo de la iniciativa es reclamar a la Junta de Castilla y León la ampliación de las ayudas públicas destinadas a la compra de audífonos y dispositivos auditivos para incluir a las personas mayores de 26 años empadronadas en la comunidad.

Actualmente, las subvenciones autonómicas solo cubren los costes de estos dispositivos hasta que las personas con discapacidad auditiva cumplen los 26 años. SADAP y FAPAS CyL advierten que esta limitación deja a miles de adultos sin el apoyo económico esencial para acceder a herramientas que son cruciales para su vida diaria.

Desde ambas entidades, recuerdan que “escuchar no es un privilegio, es un derecho” y alertan sobre las graves consecuencias de la exclusión auditiva en la edad adulta, que puede llevar a: aislamiento social, dificultades laborales y académicas, y problemas emocionales.

La campaña busca que se debata en las Cortes de Castilla y León una Proposición No de Ley (PNL) que permita crear una línea de subvenciones sin límite de edad.

El llamamiento está teniendo una gran acogida, ya que en pocos días, la petición ya ha superado el millar de firmas, sumando apoyos de personas sordas, sus familias y profesionales de los ámbitos sanitario y educativo.

Las asociaciones instan a la sociedad y a los representantes políticos a actuar para que la inclusión auditiva “no termine a los 26 años” y se garantice el derecho a oír y a comunicarse durante toda la vida.