La Escuela Municipal de Música y Danza celebra Santa Cecilia con un concierto gratuito en la Biblioteca Carmen Martín Gaite

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca rendirá homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con un concierto especial que se celebrará este viernes, 21 de noviembre.

El evento musical tendrá lugar a las siete de la tarde en la Biblioteca Municipal Carmen Martín Gaite y contará con la participación de alumnos y profesores de la escuela. La entrada será libre hasta completar el aforo del recinto.

El encuentro promete ser una "experiencia única" gracias a la participación de diversas agrupaciones en diferentes estilos y formatos, desde dúos y tríos hasta formaciones de guitarra, clarinetes o trompetas.

El repertorio será variado y ameno, abarcando géneros como música clásica, canto lírico, tango, Bluegrass y Jazz.

El concierto culminará con una interpretación que honra las raíces de la tierra salmantina: la actuación de la agrupación de gaita y tamboril, acompañada de acordeón y baile tradicional.