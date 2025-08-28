La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca abre matrícula extraordinaria para el curso 2025/2026 este lunes

La Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca abrirá el próximo lunes el plazo extraordinario de matriculación para el curso 2025/2026. Hasta el 24 de septiembre, niños a partir de 5 años y personas adultas podrán solicitar plaza para iniciarse o continuar en la práctica musical y de danza.

Las inscripciones podrán realizarse en la sede central Santa Cecilia, ubicada en la calle Juan de Garay 8-20, así como en las sedes de Vistahermosa, Pizarrales y el Rollo. Además, la información completa y el formulario de solicitud están disponibles en la web municipal www.ciudaddesaberes.es.

La Escuela ofrece una amplia formación musical con itinerarios de Música y Movimiento, Danza Clásica desde los 5 años, y enseñanza instrumental integral a partir de los 9, con disciplinas como piano, guitarra, violín, viento, percusión, canto clásico y moderno, entre otros. También se imparten talleres complementarios de jazz, música moderna, producción musical, folk y danzas urbanas, dando respuesta a los intereses del alumnado más joven.

El Ayuntamiento mantiene precios asequibles y contempla bonificaciones económicas y descuentos familiares, con el fin de garantizar el acceso a toda la población.

Con cuatro centros distribuidos en la ciudad, la Escuela se consolida como un referente en la formación artística de Salamanca, fomentando tanto el aprendizaje como la difusión cultural a través de conciertos, talleres y agrupaciones abiertas a la comunidad.