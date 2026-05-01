Las Escuelas Oficiales de Idiomas inician el proceso de matrícula para 2026-2027

La Junta de Castilla y León ha fijado entre el 1 y el 20 de mayo el periodo de admisión para el curso 2026-2027 en las Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) de la Comunidad, donde se podrá solicitar plaza para estudiar alguno de los diez idiomas ofertados: alemán, chino, español como lengua extranjera, euskera, francés, gallego, inglés, italiano, portugués y ruso.

Tras la realización de las pruebas de clasificación, cada escuela publicará los listados provisionales de admitidos, excluidos y solicitudes pendientes de subsanación. A partir de ese momento se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones, antes de la publicación del listado definitivo. Cada centro será el encargado de fijar posteriormente los plazos de matrícula y, en su caso, un segundo periodo de solicitud si quedaran plazas vacantes.

Para poder acceder a estas enseñanzas será necesario tener al menos 16 años en 2026, aunque los mayores de 14 podrán matricularse si desean cursar un idioma distinto al que estudian como primera lengua extranjera en la ESO. Las solicitudes podrán presentarse en las propias escuelas, en el Portal de Educación, en las direcciones provinciales o a través de la sede electrónica.

En cuanto a las tasas, la matrícula anual para nuevos alumnos asciende a 162,73 euros, que da derecho a unas 4,5 horas semanales de clase y a la realización de las pruebas de certificación. Además, existen bonificaciones del 50 % o exenciones totales para quienes cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.