¿Quién las esculpió?: las tallas 'sin autor' de la Semana Santa de Salamanca

“Nazareno Chico”, imagen de vestir que representa a Jesús con la cruz a cuestas y que pertenece a la Cofradía de la Vera Cruz.

La Semana Santa de Salamanca es conocida por tratarse de una de las más sobrias y monumentales de España.

Su historia, construida sobre siglos de tradición, arte y religiosidad, esconde interrogantes que aún siguen abiertos: imágenes cuya autoría se desconoce, atribuciones discutidas e, incluso, episodios de robo.

Algunas de las imágenes sin nombre: la autoría perdida

Uno de los aspectos más relevantes para los historiadores del arte es la existencia de tallas procesionales cuya autoría no está documentada. No se trata de casos aislados, sino de una constante dentro del patrimonio imaginero.

Un ejemplo paradigmático es el conocido popularmente como “Nazareno Chico”, imagen de vestir que representa a Jesús con la cruz a cuestas y que pertenece a la Cofradía de la Vera Cruz. La documentación disponible no permite precisar su autor ni su fecha exacta, aunque se sitúa habitualmente en los primeros años del siglo XVIII. La imagen ha sido relacionada por algunos estudios con el entorno de Alejandro Carnicero, sin que exista consenso definitivo al respecto. Viste túnica de terciopelo morado bordada en oro, realizada en 1998 por las Madres Esclavas del Santísimo Sacramento.

También se inscribe en este grupo la imagen de Jesús de la Oración en el Huerto, cuya talla principal carece de atribución y datación precisa, mientras que el resto del conjunto escultórico ha sido vinculado documentalmente a Juan Tenán Coll en el siglo XVIII.

En otros casos, como el de Jesús Rescatado, se trata de imágenes de vestir del siglo XVII vinculadas iconográficamente al tipo Ecce Homo, cuyo origen no aparece claramente definido en las fuentes consultadas. Algo similar ocurre con la Virgen Madre de la Sabiduría, obra anterior al Cristo de la hermandad universitaria y concebida originalmente como imagen de altar, también sin autor documentado.

Atribuciones y dudas

En algunos casos, la autoría no es completamente desconocida, pero sí discutida. El Cristo de la Agonía Redentora, crucificado del siglo XVI, es considerado una obra anónima, aunque tradicionalmente se ha atribuido a Juan de Balmaseda por similitudes formales. La imagen destaca por rasgos poco habituales, como la ausencia de barba, y por elementos añadidos posteriormente, como la cabellera o el paño de pureza.

Este Cristo está, además, ligado a un episodio documentado de especial interés: en 1836 fue trasladado desde el convento de las Isabeles para evitar su pérdida durante el proceso de desamortización, lo que ha contribuido a su conservación. En la actualidad, está considerado como la imagen más antigua que procesiona en la Semana Santa salmantina.

Objetos sin firma: el caso del Santo Sepulcro

La falta de autoría documentada no afecta únicamente a las imágenes, sino también a elementos procesionales. El Santo Sepulcro de la Cofradía de la Vera Cruz, donado en 1678, es una obra anónima de gran valor artístico. Está realizado en madera con materiales nobles como ébano y carey, e incorpora elementos de plata y cristal.

Desempeña un papel central en dos momentos clave: el Viernes Santo, cuando alberga la imagen del Cristo yacente, y el Domingo de Resurrección, cuando procesiona vacío y con la tapa abierta como símbolo de la Resurrección.

Transformaciones y conservación del patrimonio

El paso del tiempo ha dejado su huella en muchas de estas obras. Diversas intervenciones documentadas muestran que algunas imágenes han sido objeto de restauraciones, incorporando elementos añadidos o modificando aspectos de su apariencia original. Estas transformaciones, habituales en el patrimonio histórico-artístico, pueden dificultar el estudio de su autoría y su estado primitivo.

El patrimonio que desaparece: el caso de la Soledad

A la incertidumbre sobre el origen de las obras se suma la pérdida de parte de su patrimonio. Uno de los episodios mejor documentados ocurrió el 30 de marzo de 1985, cuando la imagen de Nuestra Señora de la Soledad sufrió el robo de su ajuar tras forzarse un acceso en la zona del Patio Chico. Entre los objetos sustraídos se encontraban coronas, joyas, rosarios y medallas, en un suceso que se inscribe dentro del contexto más amplio de expolio de arte sacro ocurrido en España durante el siglo XX.

Entre túnicas, madera y silencio procesional, la Semana Santa salmantina conserva no solo tradición, sino también preguntas abiertas. La falta de documentación en torno a determinadas obras, las atribuciones no concluyentes y las transformaciones sufridas a lo largo del tiempo forman parte de su propia historia.