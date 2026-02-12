La escultura de Xu Hongfei dedicada al año del Caballo de Fuego ya adorna la Plaza Mayor de Salamanca

El artista Xu Hongfei ha vuelto a regalar a Salamanca una escultura por el Año Nuevo Chino. En esta ocasión, se trata de una obra dedicada al Caballo de Fuego que supera los dos metros de altura y que se puede visitar desde este jueves hasta el 1 de marzo en la Plaza Mayor.

"Es el octavo año que he venido con mi escultura a la Plaza Mayor y a Salamanca. Me siento como en casa", ha reconocido el artista, que ha tardado "bastante tiempo" en finalizar la obra que "trae la felicidad al galope y da unos deseos muy bonitos a todo el mundo".

Escultura de Xu Hongfei | Patricia Hernández

Con su inauguración, llega el Año Nuevo Chino a Salamanca, lo que significa "conocer mejor una cultura milenaria que tiene como máximo representante a Xu Hongfei. Le damos las gracias por su compromiso con la ciudad", ha señalado el alcalde, Carlos García Carbayo, presente en la inauguración junto a la concejala de Festejos y Tradiciones, Carmen Seguín.

Escultura año del Caballo de Fuego | S24H

La escultura del Caballo de Fuerza "nos promete fortaleza, esperanza y dinero, unos "muy buenos deseos para nuestra ciudad", al tiempo que da proyección internacional a Salamanca. Y es que Reference News, el periódico de mayor tirada del gigante asiático, se ha hecho eco de la celebración en la capital del Tormes.

Recepción el Ayuntamiento

Recepción a la comitiva china en el Ayuntamiento | S24H

La inauguración ha sido sucedida por una recepción a los a participantes de la programación del Año Nuevo Chino en el Ayuntamiento de Salamanca. "Este año se ha ampliado con la incorporación de nuevos socios como el Instituto Confucio", ha destacado el alcalde.

La música y la danza han estado muy presentes en el acto, donde se ha vuelto a ensalzar la figura de Xu Hongfei: "El maestro fue nombrado Huésped Distinguido de Salamanca en 2019 y es un honor que un escultor tan famoso como él haya elegido la ciudad casi como un sede permanente en la que presentar sus nuevas creaciones".