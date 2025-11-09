El Espacio Joven de Salamanca acoge una muestra de arte de la Fundación Aviva inspirada en el cubismo hasta el 28 de noviembre

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, acompañado por algunos de los autores de la muestra, en su visita a la exposición

El Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca inaugura su programación de noviembre con una exposición de las obras creadas por los usuarios del taller de artes plásticas y visuales de la Fundación Aviva.

La exposición presenta una selección de trabajos elaborados por los participantes del taller durante el periodo comprendido entre septiembre de 2024 y junio de 2025. Las obras se basan tanto en los intereses individuales y la expresión personal de los artistas como en el resultado de un estudio monográfico sobre el Cubismo, tomando como referencia central la figura de la artista María Blanchard y su obra. La colección incluye diversas técnicas, presentando también piezas de grabado, con la exhibición de las matrices originales junto a sus reproducciones en papel.

Esta propuesta artística puede ser visitada en la Sala de Exposiciones del Espacio Joven, ubicado en la calle José Jáuregui, número 16. La muestra permanecerá abierta hasta el día 28 de noviembre, con un horario de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

La exposición ha sido creada gracias al talento de los siguientes artistas: Ana Belén Griñón Martín, Beatriz Alfageme González, Beatriz Batuecas Pérez, Carmen María García Garzón, Conchi Pérez Deobarro, Daniel Alejandro López Fernández, David Rivera González, Elsa García Juanes, Jorge Martín Portal, María Mercedes Pinto Mulas, María Teresa Herrero Val, Marisa Ramos Rodríguez, Marta Sánchez Rivas, Pablo Pascual Santos, Pablo Sánchez Iglesias, Roberto Martín Hernández, Toñi Diez Alonso y Verónica Gómez García de Soria.