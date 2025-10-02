El Espacio Joven de Salamanca expone las obras ganadoras de la XXV edición del Certamen Jóvenes Creadores

La sala de exposiciones del Espacio Joven del Ayuntamiento de Salamanca (calle José Jáuregui, 16) acoge durante todo el mes de octubre una muestra con las obras galardonadas en la vigesimoquinta edición del Certamen Municipal Jóvenes Creadores.

El concejal de Juventud, Pedro Martínez, ha inaugurado la exposición, que estará abierta al público hasta el próximo 31 de octubre, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Un escaparate del talento joven salmantino

El Certamen Jóvenes Creadores es una iniciativa clave del Ayuntamiento para impulsar y potenciar las inquietudes artístico-culturales de los jóvenes de la ciudad, con edades comprendidas entre los 14 y 35 años.

En esta edición se presentaron un total de 221 obras. La muestra reúne las propuestas premiadas de los 69 participantes galardonados (además de cinco menciones honoríficas), a quienes se repartió un total de 54.860 euros en premios.

La exposición refleja la gran diversidad creativa de la juventud salmantina, abarcando dieciséis modalidades de creación artística, entre las que se incluyen: