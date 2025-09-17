El Espacio Joven de Salamanca presenta una nueva programación de actividades para octubre

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Espacio Joven, ha lanzado la programación de actividades para el mes de octubre, con nuevas propuestas para jóvenes de 18 a 30 años. La oferta incluye talleres, excursiones, deportes y actividades culturales, con el objetivo de combinar ocio y formación.

La programación arranca el miércoles 1 de octubre con los talleres de inmersión lingüística "lingua vibe", donde los participantes podrán acercarse a la cultura y gastronomía de idiomas como el inglés, el japonés y el portugués. Los talleres, que se celebrarán todos los miércoles, ofrecen una forma divertida de aprender.

Talleres de manualidades, cocina y un viaje a Madrid

Además de los talleres de idiomas, los martes y jueves se impartirán talleres de manualidades con temáticas variadas, como la creación de llaveros, imanes, velas aromáticas o campanillas de viento. El día 30 de octubre, en el taller de cocina "Con las manos en la masa", los jóvenes aprenderán a preparar canapés de Halloween.

La actividad estrella de este mes es un viaje a Madrid programado para el 4 de octubre. La excursión incluye una visita al Museo Sweet Space, un paseo en barca por el Parque del Retiro y una comida.

La programación también incluye propuestas deportivas como la escalada (día 14) y una salida a la bolera (día 9). Para los amantes del cine, se ha organizado una visita a un estreno el día 27. Además, cada miércoles se abrirá la sala de juegos del Espacio Joven, con ping-pong, diana y una amplia selección de juegos de mesa.

Todas las actividades son gratuitas y las plazas son limitadas. Las inscripciones se abren este miércoles a las 13:00 horas en la web https://www.google.com/search?q=dinamizajoven.com. Las actividades, excepto las excursiones, se realizarán en el Espacio Joven, en la calle José Jáuregui, 16.