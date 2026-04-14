España aprueba la regularización extraordinaria de migrantes: requisitos, plazos y cómo solicitarla

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 14 de abril, la regularización extraordinaria de migrantes en España que permitirá a miles de personas en situación administrativa irregular acceder a un permiso de residencia y trabajo. Con esto, el Gobierno quiere dar solución a quienes viven y trabajan en el país sin papeles.

De esta forma, tras la aprobación este martes por el Consejo de Ministros, la publicación en el BOE para el miércoles será el siguiente paso, arrancando oficialmente el proceso el 16 de abril. Desde esta fecha se podrán presentar ya las solicitudes de forma telemática, cerrándose el plazo el 30 de junio.

Del mismo modo, la atención presencial se iniciará el 20 de abril, pero deberá solicitarse cita previa.

Cabe señalar que esta regularización está dirigida solo a personas que ya se encontraban en España antes de 2026 y que puedan demostrar una permanencia continuada mínima de cinco meses. Además, será imprescindible no tener antecedentes penales y no suponer un riesgo para el orden público o la seguridad.

En ese sentido, todas las personas que se encuentren en situación irregular deberán acreditar además el haber trabajado en el país o contar con vínculos familiares.

Por otro lado, hay que destacar que la autorización tendrá una duración inicial de un año y permitirá trabajar al demandante en cualquier sector y en toda España, desde el mismo momento en que se inicie el procedimiento. Tras este primer periodo, los beneficiarios deberán integrarse en los mecanismos ordinarios previstos en la normativa de extranjería, lo que luego permitirá la regularización estable a medio plazo.

Proceso telemático las 24 horas del día

Este proceso de regularización podrá realizarse de forma telemática y las 24 horas del día. En el caso de que el interesado quiera realizar el trámite de forma presencial, deberá hacerlo en oficinas habilitadas de Extranjería, Seguridad Social y Correos. En este caso, será obligatorio solicitar cita previa.

Desde el Gobierno de España defienden esta medida aprobada e insisten en que no se trata de una medida que incentiva la llegada de inmigrantes ilegales, sino que está dirigida exclusivamente a personas que ya residían en el país antes de la aprobación.