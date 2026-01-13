España endurece la ley contra la manipulación de imágenes y vídeos en internet

El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de la nueva Ley de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, una norma impulsada conjuntamente por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y el Ministerio de Juventud e Infancia. La futura ley incorpora por primera vez los deepfakes —ultrafalsificaciones y manipulaciones de imágenes y vídeos— como posibles delitos contra el honor y refuerza de forma significativa la exigencia de consentimiento para el uso y difusión de la imagen personal.

Según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, y tal y como ha recogido ICAL la aprobación del anteproyecto se produce en un contexto de especial preocupación por la protección de la infancia en el entorno digital. Llega poco después de que la ministra Sira Rego solicitara a la Fiscalía General del Estado que investigue si la red social X pudo incurrir en delitos de pornografía infantil y contra la integridad moral por la difusión de material de violencia sexual contra menores. La Unidad de Menores de la Fiscalía ya ha recibido el escrito y se encuentra analizando los hechos.

Paralelamente, el Congreso de los Diputados tramita la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en fase de enmiendas. Esta iniciativa establece que los menores podrán autorizar el tratamiento de sus datos personales a partir de los 16 años, lo que afecta directamente al acceso y uso de redes sociales, y refuerza las medidas contra el grooming, la práctica mediante la cual adultos se hacen pasar por menores para ganarse la confianza de niños y adolescentes con fines de abuso sexual.