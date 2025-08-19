España pone fin a la tercera ola de calor más larga de la historia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado por finalizada la ola de calor "extraordinaria" de este mes de agosto, un episodio que se ha convertido en el tercero más largo de la serie histórica desde 1961. Con una duración de 16 días, esta ola de calor ha igualado a las de 2003 y 2022, siendo superada únicamente por las de julio de 2022 (18 días) y la de junio-julio de 2015 (26 días).

El organismo ha destacado que las cinco olas de calor más prolongadas registradas en España han ocurrido en el siglo XXI, y cuatro de ellas en los últimos once años. La ola de calor de agosto de 2025 comenzó el día 3, con dos picos de altas temperaturas los días 11-12 y el 17. Como consecuencia, se han batido cuatro récords de días cálidos en el conjunto del país: los días 11, 12, 16 y 17 de agosto han sido los más calurosos para sus respectivas fechas desde 1950. De hecho, tres de estos días se sitúan entre los diez más cálidos jamás registrados en España.

AEMET subraya el dato alarmante de que, en lo que va de 2025, se han registrado dieciocho récords de días cálidos y ningún récord de días fríos, un desequilibrio que, según la agencia, no se produciría en un clima sin alteraciones. De hecho, los diez días más cálidos en España se han registrado a partir de 2012, con nueve de ellos en los últimos cinco años.

Bajan las temperaturas y se prevé un verano histórico

A partir de este martes, las temperaturas comenzarán a descender y se espera que para el miércoles se normalicen, e incluso sean ligeramente más frescas de lo habitual para finales de agosto. A pesar de este alivio, la AEMET adelanta que es "prácticamente seguro" que el verano de 2025 será uno de los dos más cálidos de la serie histórica, superando al de 2003, que quedaría en tercera posición. Si finalmente sobrepasa los registros de 2022, dependerá de las temperaturas de los últimos días del mes.

Finalmente, el organismo estatal ha recordado que el cambio climático antropogénico es la causa de estas tendencias, provocando un aumento de las temperaturas medias anuales y, en consecuencia, olas de calor más largas, extensas e intensas.