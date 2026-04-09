España recibirá más de 3.700 bonos gratuitos para que los jóvenes recorran Europa en tren

La Comisión Europea ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la iniciativa DiscoverEU, integrada en el programa Erasmus+, que repartirá un total de 40.000 bonos de transporte gratuito entre la juventud europea.

España será uno de los países más beneficiados por esta medida, con un cupo asignado de más de 3.700 pases destinados a que los jóvenes españoles puedan descubrir la riqueza cultural y geográfica del continente utilizando principalmente el ferrocarril.

El plazo para solicitar estas ayudas estará abierto hasta el próximo 22 de abril de 2026, según ha confirmado el Instituto de la Juventud (INJUVE). Para optar a uno de estos viajes, los candidatos deben haber nacido entre el 1 de julio de 2007 y el 30 de junio de 2008, ambos inclusive.

Esta oportunidad no solo está disponible para ciudadanos de la Unión Europea, sino también para residentes en países asociados al programa como Islandia, Liechtenstein, Macedonia del Norte, Noruega, Serbia y Turquía.

Los seleccionados tendrán la libertad de planificar su ruta y viajar durante un periodo máximo de un mes, entre el 1 de julio de 2026 y el 30 de septiembre de 2027. Además del bono de transporte, la Comisión Europea entregará a los participantes una tarjeta de descuentos que podrán utilizar en alojamiento, transporte local y diversas actividades culturales, reduciendo significativamente los costes del viaje.

Esta iniciativa ha movilizado a más de 400.000 jóvenes desde sus inicios en 2018.