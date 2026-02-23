Especial Enseñanza en SALAMANCA24HORAS

Llega el momento de elegir el mejor centro educativo para los más pequeños, una decisión importante en la que entran en juego no solo las instalaciones de los centros, también los valores con los que queremos que crezcan nuestros hijos.

Para facilitar la tarea a los padres, SALAMANCA24HORAS propone, como cada año, el ESPECIAL ENSEÑANZA en el que hace la mejor selección de los colegios de la ciudad y provincia. También participan algunos ayuntamientos que entre sus iniciativas también hay espacio para complementar la educación de los pequeños.

Gracias a la confianza depositada por el Colegio de San Agustín, María Auxiliadora, Maristas, San Agustín, Calasanz, Montessori y San Juan Bosco. Y a los ayuntamientos de Villamayor, Doñinos de Salamanca y Santa Marta.

Consulte en este enlace la información de todos los colegios