Dos especialidades MIR más cuelgan el cartel de completo en el hospital de Salamanca

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca ha vuelto a sonreír en el cuarto día de adjudicaciones de plazas MIR. Nueve nuevos MIR han elegido Salamanca para realizar su formación como facultativos, siendo dos especialidades las que se han completado, por un lado Otorrinolaringología, con dos nuevos MIR, y por otro lado Neurocirugía con una sola plaza.

La primera de ellas se conocía en los primeros compases del día, a las 10:01 horas, siendo el MIR número 2.129 el que elegía la plaza de Otorrinolaringología. Antes de las 11:00 horas se conocían otras dos, por un lado Obstetricia y Ginecología y por otro lado Medicina Interna, siendo los puestos 2.232 y 2.255.

A las 11:39 horas, la 2.362 elegía Psiquiatría y la número 2.446 Anestesiología y Reanimación, esta última a las 12:12 horas, finalizando así la mañana de este jueves, 7 de mayo.

Ya por la tarde, el número 2.553 elegía Aparato Digestivo y el 2.622 Urología, sin completar de momento las plazas disponibles. Poco después, Oncología Médica estaba de suerte con un nuevo MIR, el número 2.661. El último en conocerse sería para completar otra de las especialidades, Neurocirugía, que se lleva así el MIR número 2.761.

De momento, han sido 33 los MIR que han elegido Salamanca, quedando de momento 69 plazas libres en todo el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, en Pediatría, en Medicina Familiar y en la Unidad de Salud Mental.