La estación de tren de Salamanca acoge la exposición “Entre huellas y matrices”, con obras de alumnos de Bellas Artes de la USAL

La estación de tren de Salamanca acoge desde esta semana la exposición “Entre huellas y matrices: el grabado como lenguaje en proceso”, una muestra integrada por trabajos de alumnos de tercer curso del Grado en Bellas Artes de la Universidad de Salamanca (USAL).

La exposición, de acceso libre y gratuito, forma parte del convenio firmado en enero de 2023 entre la USAL y Adif, mediante el cual el alumnado de la Facultad de Bellas Artes puede exponer sus obras en el recinto ferroviario, gracias a la cesión gratuita de espacios de exposición.

Este acuerdo se enmarca dentro del programa “Estación Abierta” de Adif, que promueve actividades culturales, sociales y medioambientales en estaciones de tren de toda España, con el objetivo de acercar el arte y la cultura al público general y reforzar la conexión entre las estaciones y su entorno.

Durante todo el año, la estación de tren de Salamanca albergará distintas muestras periódicas con trabajos de los estudiantes de Bellas Artes en disciplinas como pintura, diseño gráfico, catálogos, proyectos de fin de grado o grabado, como la actual.

En “Entre huellas y matrices”, los estudiantes exploran el grabado como proceso técnico y creativo, en el que lo manual y lo conceptual se entrelazan. Las obras reflejan diversidad de estilos y temáticas, desde la identidad y el cuerpo hasta el paisaje o la abstracción, mostrando un recorrido de aprendizaje que combina tradición y contemporaneidad.