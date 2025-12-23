La estación de tren de Salamanca, incluida en el contrato de mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas del Ministerio de Transportes

La estación de trenes de Salamanca ha sido incluida por el Ministerio de Transportes para llevar a cabo el mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas que tiene previsto realizar en 120 estaciones ferroviarias del país.

Para ello, el ministerio de Óscar Puente dota de 18,9 millones de euros, a través de Adif, con el fin de "garantizar su operatividad, fiabilidad, accesibilidad y comodidad de los viajeros".

Este contrato que se extiende a tres años, pretende mantener operativos 480 ascensores y montacargas, así como 453 escaleras y rampas en estaciones de toda la red, incluyendo las grandes terminales como Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, Chamartín Clara Campoamor, Barcelona Sants, Sevilla Santa Justa o València Joaquín Sorolla.

La estación de tren de Salamanca está incluida dentro del lote 4 que engloba a las estaciones del noroeste entre las que se encuentran también Asturias, Galicia, Zamora y León. Los otros cinco lotes abarcan las estaciones de Ávila, Segovia, Valladolid, Burgos, País Vasco, La Rioja, Pamplona; así como las del corredor de alta velocidad a Levante, la de Teruel o Valencia Nord; las de la LAV a Barcelona, Barcelona Francia, Reus o L’Amètlla de Mar; y las del corredor de alta velocidad o las de Extremadura.

Este mismo contrato comprende el mantenimiento en estaciones en construcción, como la de Reus Bellisens, y en remodelación como las dos de Madrid, Barcelona Sants o València Joaquín Sorolla, o las gallegas de A Coruña, Ourense y Santiago.