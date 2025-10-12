Estancamiento crediticio en Castilla y León: Salamanca, entre las provincias donde cae la inversión bancaria

El sistema financiero de Castilla y León ha mantenido su inversión crediticia prácticamente estancada durante el último lustro, según datos de la Junta. A finales del primer semestre de 2025, los créditos bancarios se situaron en 44.920,7 millones de euros, apenas un 0,1% más que el año anterior. Esta cifra se mantiene lejos del récord de 76.031 millones de 2010 y consolida un estancamiento en el entorno de los 45.000 millones.

Comportamiento heterogéneo por provincias

Un análisis territorial muestra un comportamiento diverso en la inversión crediticia a lo largo del último año. Dos provincias registraron descensos: Salamanca y Valladolid.

En concreto, la inversión crediticia en la provincia charra se contrajo un 1,8%, descendiendo hasta los 5.200,1 millones de euros. Valladolid también experimentó una caída del 1,6%, hasta los 14.620,1 millones.

En el lado opuesto, los créditos crecieron con fuerza en Palencia (+5,9%) y Zamora (+3%), con incrementos notables también en Ávila, Soria y Segovia.

El informe detalla que, si bien el crédito bancario privado creció en la Comunidad un 2,1%, alcanzando los 40.046,5 millones de euros, el crédito público se desplomó un 13,8%, hasta los 4.874,2 millones. Este comportamiento contrasta con el crecimiento crediticio global del 2,7% a nivel nacional.

Por otra parte, el ahorro de los castellanos y leoneses se sostiene en niveles muy elevados, con 78.490,4 millones de euros a mediados de este ejercicio, superando a los créditos en más de 33.500 millones. Sin embargo, este dato representa un ligero descenso del 1,8% respecto al año pasado.

En cuanto a los depósitos, el comportamiento fue a la baja en la mayoría de las provincias. Salamanca fue la provincia que registró la caída más fuerte en el ahorro, con un descenso del 4,7%, situándose en 10.102,9 millones de euros. Le siguió Palencia, con una bajada del 4,3%. Únicamente Ávila y Zamora experimentaron aumentos en sus depósitos, mientras que Segovia los mantuvo estables.