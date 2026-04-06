El estanque de La Alamedilla recupera su esencia: así es el regreso más esperado por las familias

El Ayuntamiento de Salamanca ha reintroducido en el entorno del estanque de La Alamedilla a los patos y cisnes que fueron retirados de forma preventiva por la amenaza de la gripe aviar.

Fueron un total de 32 patos y 2 cisnes que fueron confinados en noviembre por el Consistorio y que este Lunes de Pascua han vuelto al estanque del parque, una vez que se han rebajado esas medidas preventivas, para alegría de pequeños y mayores.

Lo cierto es que el estanque se encontraba desangelado sin estas aves y, sobre todo en estos días de buen tiempo, no era de extrañar escuchar el deseo de los más pequeños por volver a ver a los patitos.

Por ello, en esta soleada tarde de inicio de semana, la última antes de que lleguen dos días de intensas lluvias, se han podido ver a muchas familias con hijos visitando a los ‘reyes’ de La Alamedilla.

Pero no solo los pequeños han disfrutado de esta vuelta, muchas personas mayores también han aprovechado la situación para pasar la tarde sentados en los bancos que rodean al estanque contemplando la vuelta de los animales.