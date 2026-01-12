¿Cuándo estará disponible la receta electrónica de MUFACE para los salmantinos?

La receta electrónica siempre ha sido un medio por el cual se facilitaba el uso de adquisiciones de medicamentos, sin necesidad de ir presencialmente al centro de salud, lo que evitaba esperas en los mismos, además de agilidad en los diferentes procesos donde hacía falta.

Ante esto, el pasado mes de diciembre se anunciaba que la receta electrónica estará lista durante este año 2026, ante una aplicación de la misma que implicaría a las comunidades autónomas donde hacen falta, además del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y las entidades concertada.

No solo será Castilla y León sino que las demás regiones restantes donde aún no se ha podido realizar se verán beneficiadas de este Plan Estratégico Muface Avanza2 2026-2028. Cabe destacar que las comunidades autónomas donde ya se disponía de las mismas eran Cantabria, Canarias, Extremadura, La Rioja, Islas Baleares, Región de Murcia, Principado de Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Ceuta y Melilla, es decir, más de la mitad de los mutualistas ya contaban con receta electrónica pública o concertada.

Según recogía iCal en un escrito, esta receta electrónica podría estar lista en la primera mitad de 2026, facilitando así el día a día de los mutualistas y poniendo la propia tecnología al servicio del paciente.