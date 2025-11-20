Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, reclama en Salamanca la financiación urgente de la Ley ELA

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presidido en la tarde de este jueves un acto del Partido Popular dedicado a la defensa de las personas afectadas por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

Ante afiliados y simpatizantes, el primer edil ha dado la bienvenida a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Ester Muñoz, destacando que simboliza la valentía, la cercanía y la dedicación del Partido Popular a las personas. El alcalde ha agradecido especialmente su labor en Madrid, donde se ha convertido en “una de las voces más respetadas y combativas” del Parlamento.

Acto sobre la ELA en la sede provincial del PP

El alcalde ha afirmado que Muñoz está siendo clave en la defensa de la Ley ELA y en la exigencia de su financiación. Cada iniciativa, cada proposición y cada moción que presenta en el Congreso lleva detrás horas de reuniones con pacientes, asociaciones y familias. "En ella, Salamanca y Castilla y León tienen una aliada firme y sensible”.

García Carbayo ha referido que la actuación de la Junta de Castilla y León, que, ha asegurado, “refuerza servicios y apuesta por una atención más humana”.

Esther Muñoz reclama la financiación urgente de la Ley ELA

Tras la intervención del alcalde, ha tomado la palabra Esther Muñoz quien ha recordado que, tras la aprobación de la Ley ELA, aún queda por garantizar su dotación económica. Ha explicado que el PP lleva meses reclamando al Ejecutivo la aportación de 230 millones de euros, necesarios para cubrir los cuidados especializados que necesitan los pacientes.

La portavoz ha relatado testimonios de enfermos y familias con los que ha trabajado durante la tramitación de la norma: “Algunos pacientes llegan a pedir la eutanasia no porque quieran morir, sino porque no pueden permitirse vivir. El coste anual puede superar los 60.000 euros, y hay personas completamente solas encerradas en pisos sin recursos”.

Acto sobre la ELA en la sede provincial del PP

Muñoz ha denunciado que el Gobierno haya intentado trasladar la financiación a las comunidades autónomas y ha reprochado al presidente Sánchez haber utilizado a los pacientes “para hacerse una foto en Moncloa mientras la financiación no llegaba”.

La dirigente ha puesto en valor el modelo sociosanitario de Castilla y León, “que está demostrando con hechos su compromiso con la dependencia, la enfermedad neurodegenerativa y la atención a las personas más vulnerables”, frente a la “inacción del PSOE”.

“El PP debe estar preparado para liderar el cambio”

Muñoz también ha abordado la situación política nacional. Ha acusado al Gobierno de atacar al poder judicial, bloquear el Parlamento y estar “rodeado de casos de corrupción”. Ha afirmado que España necesita “una alternativa sólida, responsable y preparada”.

Ha pedido a los afiliados unidad y trabajo: “Recordemos por qué nos afiliamos al PP. España atraviesa una etapa decisiva, y millones de ciudadanos esperan que estemos a la altura. El cambio llegará y debemos estar preparados”.

El acto ha concluido con un prolongado aplauso a Esther Muñoz, a quien la organización ha agradecido su presencia y su compromiso con las personas afectadas por ELA.