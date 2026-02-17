Esther del Brío critica que el Ministerio de Ciencia no felicite a Barbacid y que casi lo difame

La senadora salmantina del PP, Esther del Brío, ha criticado este martes en el Pleno del Senado la posición del Ministerio de Ciencia, respecto a los avances de la investigación de Mariano Barbacid.

Del Brío ha afeado a la ministra, Diana Morant, que no se haya pronunciado para felicitar al científico, tampoco haya puesto financiación y que, por el contrario, “se ha sumado a esa campaña de casi difamación en la que han tratado de minimizar los resultados y los avances”.

En ese sentido ha requerido a la portavoz de ese ministerio para que se pronuncie sobre si van a responder a la solicitud de fondos, realizada por Barbacid. Además, le ha sugerido que venda alguno de los cuadros comprados por el CNIO, “en medio de un proceso de malversación”, para financiar la investigación de la empresa, con sede en Salamanca.

Por otro lado, ha destacado la respuesta “inmediata y generosa” de la sociedad española, por la recaudación de más de 3 millones de euros para el proyecto: “A ustedes no les preocupa la investigación del cáncer”.

Por último, ha puesto en valor la aportación de Castilla y León y la relación que mantiene con el investigador: “siempre hemos trabajo codo con codo, además de señalar que el científico siempre ha estado dispuesto para apoyar la retención de talento en mi ciudad, Salamanca”.