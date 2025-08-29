Estrechamientos de calzada por obras este viernes en María Auxiliadora

El Ayuntamiento de Salamanca continúa con su plan de refuerzo del firme en la ciudad, que afectará a 35 calles, avenidas y glorietas distribuidas en 18 barrios. La superficie total de las obras alcanza los 71.847 metros cuadrados.

Estos trabajos, cuyo objetivo es mejorar las calzadas que se encuentran deterioradas por el paso del tiempo, buscan una mayor accesibilidad, seguridad vial y fluidez en el tráfico. Las actuaciones se llevarán a cabo con el fin de minimizar las molestias a los conductores.

Este viernes 29 de agosto, la calle María Auxiliadora entre la Avenida de Portugal y la Avenida de Mirat tendrá estrechamientos de calzada debido a los trabajos previos de levantamiento de tapas de alcantarillado.

El Ayuntamiento se compromete a informar periódicamente a los ciudadanos sobre los cortes y desvíos de tráfico que se vayan produciendo a medida que avancen las obras.