Estudiantes de Bellas Artes de Salamanca exponen varias obras en la estación de tren bajo el título 'El catálogo como obra: lenguajes del diseño editorial'

Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca exponen diferentes obras en la estación de tren, bajo el título 'El catálogo como obra: lenguajes del diseño editorial'.

La exposición tiene acceso libre y entrada gratuita, reuniendo una selección de proyectos de estudiantes de segundo curso del Grado en Bellas Artes a través de unas obras que proponen "una reflexión sobre el catálogo entendido, no solo como un contenedor de información, sino como un objeto cultural autónomo, capaz de articular discurso, identidad y experiencia visual".

La muestra pone en valor el proceso de aprendizaje del diseño como una práctica que combina análisis, método y sensibilidad estética.

La exposición estará abierta desde esta semana.