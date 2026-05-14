Estudiantes de Bellas Artes de Salamanca exponen varias obras en la estación de tren bajo el título 'El catálogo como obra: lenguajes del diseño editorial'
Reúne una selección de proyectos de estudiantes de segundo curso
Estudiantes de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca exponen diferentes obras en la estación de tren, bajo el título 'El catálogo como obra: lenguajes del diseño editorial'.
La exposición tiene acceso libre y entrada gratuita, reuniendo una selección de proyectos de estudiantes de segundo curso del Grado en Bellas Artes a través de unas obras que proponen "una reflexión sobre el catálogo entendido, no solo como un contenedor de información, sino como un objeto cultural autónomo, capaz de articular discurso, identidad y experiencia visual".
La muestra pone en valor el proceso de aprendizaje del diseño como una práctica que combina análisis, método y sensibilidad estética.
La exposición estará abierta desde esta semana.
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