Los estudiantes de Castilla y León tendrán su Selectividad los próximos 2, 3 y 4 de junio

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 se celebrará los días 2, 3 y 4 de junio en Castilla y León y gran parte de las comunidades autónomas.

En concreto, se suman a la lista Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia. En el caso de la Comunidad de Madrid, también habrá pruebas el día 1 y en las Islas Canarias añaden el día 5.

La excepción viene de la mano de Castilla-La Mancha, donde será 8, 9 y 10 de junio, y de Cataluña, donde los estudiantes se examinarán los días 9, 10 y 11 del mismo mes.

Por otro lado, la convocatoria extraordinaria prevista de la PAU será los días 30 de junio, 1 y 2 de julio en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja, País Vasco y Región de Murcia.

Mientras que Asturias celebrará dicha convocatoria los días 6, 7 y 8 de julio; Castilla-La Mancha, los días 29, 30 de junio y 1 de julio; y Navarra, el 24, 25 y 26 de junio. Cataluña será la única comunidad autónoma que mantendrá las tradicionales "recuperaciones de septiembre": su convocatoria extraordinaria será los días 2, 3 y 4 de septiembre.