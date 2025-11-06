Los estudiantes de Medicina se sumarán a la huelga nacional de médicos convocada en diciembre

El Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM) ha anunciado este jueves que se unirá a la huelga nacional convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), que tendrá lugar del 9 al 12 de diciembre, en protesta por el borrador de modificaciones del Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad.

A través de un comunicado, la presidenta del CEEM, Teresa Serrano, ha explicado que la profesión médica atraviesa una situación “crítica” y que el estudiantado de Medicina rechaza de manera “categórica” las reformas planteadas por el Ministerio.

“Como futuros médicos, debemos ser escuchados”

“Como futuros médicos, directamente afectados por las decisiones que se tomen hoy, consideramos fundamental unirnos a esta lucha y ser escuchados”, ha afirmado Serrano.

La representante ha defendido que los estudiantes deben poder participar en las movilizaciones “sin que ello suponga perjuicio alguno en su ámbito académico”.

Llamamiento a las facultades y equipos decanales

El CEEM ha animado a todas las delegaciones y consejos de estudiantes de las facultades de Medicina del país a convocar un paro académico de un día (el 9 de diciembre) o de cuatro días, coincidiendo con las jornadas de huelga médica.

Asimismo, ha instado a los equipos decanales a respaldar las movilizaciones y apoyar las decisiones de su estudiantado.

“Luchemos desde las facultades por el futuro de la Medicina”, concluye el comunicado del Consejo.

Próximas movilizaciones de los sindicatos médicos

Por su parte, el Comité de Huelga de la CESM y del SMA ha convocado una marcha en Madrid el próximo 15 de noviembre, además de las cuatro jornadas de huelga de diciembre, para mostrar su rechazo unánime al borrador del Estatuto Marco que, según denuncian, “empeora las condiciones laborales y profesionales del personal médico”.