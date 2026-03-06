Los estudiantes de Salamanca se manifiestan por el 8M: "Gritamos por las que ya no tienen voz"

Los estudiantes de Salamanca han salido a las calles por el Día Internacional de la Mujer, una celebración que han anticipado durante este viernes, 6 de marzo, donde han concetrado en la plaza de los Bandos.

Así pues y con cartelería donde se podía leer "Somos el grito de las que ya no tienen voz" o "Putero al calabozo", se han movilizado por las calles en repulsa del machismo. En el lugar se han concentrado unos cuarenta estudiantes, poca afluencia debido en primer lugar al aviso por lluvias, y en segundo lugar por la manifestación que tendra lugar este domingo, 8 de marzo, y al que previsiblemente acudirán más salmantinos y salmantinas.

En el manifiesto por el que se ha salido a las calles, se manifestaba que "estamos en 2026 y la violencia contra las mujeres sigue siendo insoportable. El acoso, las agresiones, las violaciones y los asesinatos nos persiguen cada día". Por otro lado, también han querido destacar que "el 6 de marzo vaciamos las aulas y llenamos las calles de feminismo antifascista".

De este modo, el Sindicato de Estudiantes que ya salió a las calles en pro de Palestina, han llamado a lucha contra el machismo: "Nos acosan, nos violan y nos matan".