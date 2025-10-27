Los estudiantes de Salamanca se movilizan este martes para exigir medidas urgentes contra el acoso escolar y en memoria de Sandra Peña

Los estudiantes de Salamanca alzarán la voz este martes, 28 de octubre, en memoria de Sandra Peña, la joven de 14 años que acabó suicidándose tras sufrir bullying en su centro educativo y que se quitó la vida tras acudir a clase. Una situación que ha dado la vuelta al mundo y que pone sobre la mesa uno de los grandes debates a nivel escolar: “¿Se está haciendo todo lo posible para combatir el acoso escolar?”.

Tras este caso y otros tantos que no han llegado a trascender públicamente, el Sindicato de Estudiantes de Castilla y León ha programado una serie de concentraciones en diferentes ciudades de la región para solicitar, de manera urgente, medidas que erradiquen de una vez por todas el bullying y el ciberbullying. Entre los municipios que se suman a las movilizaciones se encuentran Palencia, Segovia, Valladolid, Salamanca, Burgos y León.

El propio sindicato ha sido tajante con el asunto, indicando que “Sandra fue víctima de un acoso continuado en el colegio concertado Irlandesas de Loreto donde estudiaba. Acoso que era conocido por los responsables del centro pero que no motivó ninguna acción para impedirlo, sin que en ningún momento se activaran los protocolos que existen”, un hecho que podría estar ocurriendo en otros colegios y que ha motivado estas protestas.

Asimismo, también han expuesto que la responsabilidad no puede recaer directamente en los profesores y que las soluciones se tienen que dar desde las instituciones públicas: “Combatir el bullying no puede depender de la buena voluntad de nuestros profesores, la mayoría colapsados por la masificación en las aulas, sino que pasa por contratar orientadoras, psicólogas y mediadoras en todos los centros educativos”.

Por último, también han explicado que, en esta movilización, se exige “la dimisión inmediata de la junta del colegio Irlandesas de Loreto y educación libre de los discursos de odio”. Asimismo, han sido tajantes con el asunto y han lanzado a la sociedad salmantina un mensaje claro: “Ni nuestra educación ni nuestra salud mental pueden ser un negocio. Contratación de miles de psicólogos y psiquiatras en la sanidad pública y en cada colegio, instituto y facultad”.

Cartel por la huelga en memoria de Sandra Peña en Salamanca

Por este motivo, la plaza de los Bandos espera reunir a decenas de personas que protesten al unísono en memoria de Sandra Peña y de todos los niños y niñas que día a día sufren en silencio una de las grandes lacras de la sociedad, el repudiado bullying que, a pesar de estar luchando durante muchos años en instituciones como ASCBYC en la provincia charra, queda mucho por hacer.